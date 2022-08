Incidente mortale questa notte a Gioia del Colle. A perdere la vita una donna di 73 anni. Quattro i feriti.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto, una Fiat Tipo e una Ford Fiesta. Sul posto anche i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere. Feriti che sono stati trasportati al Di Venere, al Miulli, al Policlinico di Bari e ad Altamura. (Foto Vivilastrada)

