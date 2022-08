Arpal Puglia, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, informa che il prossimo 30 agosto si concluderanno le assunzioni previste dal Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego (CPI) e delle politiche attive del lavoro della Regione Puglia sulla base delle procedure concorsuali terminate il primo trimestre 2022. Dopo le polemiche sull’opportunità di Massimo Cassano, candidato alle politiche, di restare dg dell’Arpal, arriva un comunicato ufficiale dell’agenzia.

“Il Piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego realizzato dal Governo prevede un importante investimento in risorse umane – si legge nella nota – pari, a livello nazionale, a un incremento di 11.600 operatori, più che raddoppiando l’organico attualmente presente. Per la sola Regione Puglia tale dato ammonta a 1129 persone per l’assunzione delle quali ARPAL Puglia ha bandito 18 concorsi, tutti arrivati a puntuale conclusione. Questo fa della Puglia una tra le prime regioni italiane ad aver concluso il Piano di rafforzamento dei servizi”.

“L’ingresso delle nuove risorse è stato supportato da un articolato piano di investimenti infrastrutturale. Del miliardo previsto a livello nazionale dal Piano di Potenziamento, alla Regione Puglia sono stati destinati 90,111 milioni di euro. Di tale somma oggi ARPAL Puglia ha impegnato circa l’80% attraverso appositi bandi di gara al fine di garantire ai cittadini pugliesi servizi efficienti e omogenei su tutto il territorio regionale grazie a nuovi immobili, infrastrutture informatiche in linea con gli attuali standard e risorse adeguatamente formate, modernizzando, così, le politiche attive del lavoro in Puglia”, prosegue la nota.

Dall’ 1 settembre l’immissione in servizio di cinque nuovi Dirigenti garantirà la continuità amministrativa oggi supportata dalla Direzione Generale.

“I dati esposti confermano l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi da ARPAL Puglia e dai Centri per l’Impiego regionali, siamo passati da 300 a circa 1.500 persone per dare finalmente vigore ai Centri per l’Impiego pugliesi dimenticati per troppi anni” – dichiara Massimo Cassano, Direttore Generale di ARPAL Puglia – Il progetto GOL è partito bene nella nostra regione anche perché la reputazione dei Centri per l’impiego è notevolmente migliorata nei primi otto mesi dell’anno, come dimostrano i dati raccolti”.

“Dal 1 al 26 settembre sarò in aspettativa non retribuita. Ho atteso tale data perché si completasse la procedura di assunzione dei nuovi Dirigenti, certo di affidare l’Agenzia a un team composto da persone preparate e pronte a proseguire il percorso di rilancio dei servizi pubblici per l’impiego in Puglia”, conclude.

