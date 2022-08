L’ultimo gravissimo fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri a Taranto quando un detenuto di circa 40 anni di origini calabresi, ergastolano, ha sfondato la porta di ingresso della cucina dove si preparano i pasti per la popolazione detenuta, alla ricerca dei coltelli che avrebbe utilizzato contro gli altri detenuti ed il personale di polizia penitenziaria.

Fortunatamente i coltelli abbastanza grandi utilizzati per preparare le pietanze dei reclusi erano chiusi in un altro armadio blindato, e ciò ha consentito, con l’arrivo di altri poliziotti, di bloccare il detenuto e riportarlo nella propria stanza. La denuncia è del sindacato Sappe. “Non vogliamo immaginare cosa sarebbe accaduto se lo stesso fosse riuscito ad aprire anche tale armadio ed entrare in possesso dei coltelli , con cui avrebbe potuto provocare una carneficina – spiegano dal sindacato – Purtroppo gli eventi critici in cui i detenuti creano pericolo a se stessi, agli altri detenuti ed ai poliziotti penitenziari sono quasi giornalieri, e questo il SAPPE , sindacato autonomo polizia penitenziaria, lo sta denunciando da mesi se non anni, tra l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria che continua a riempire il carcere di Taranto come un uovo. Infatti nonostante la capienza regolamentare sia di 350 detenuti il penitenziario del capoluogo Jonico ha superato le 750 presenze, con diverse decine di detenuti con gravi problemi psichiatrici che non vengono adeguatamente curati per colpe assai precise dell’Asl”.

“A questo punto per rispetto dei poliziotti penitenziari di Taranto che vengono trattati come bestie – continua la nota – il Sappe a breve, presenterà un esposto alla magistratura penale di Taranto”.

