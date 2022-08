I primi di giugno solo un bambino a Bari aveva sul documento di identità il cognome di mamma e papà. A fine agosto se ne contano invece 29. Segno che le famiglie stanno cominciando ad optare per una scelta che non è più quella tradizionale. Dati alla mano le dichiarazioni di nascita di cittadini italiani a Bari dal 3 giugno 2022 sono state 454. A 27 bambini è stato assegnato il doppio cognome paterno + materno 27 (+6%), solo a 2 (+0,5%) il doppio cognome materno+paterno.

Ricordiamo che la rivoluzione anagrafica è il frutto della pronuncia storica con la quale la Corte costituzionale il 27 aprile scorso ha dichiarato illegittima l’automatica assegnazione del cognome paterno, mandando in soffitta un retaggio patriarcale. Tutti i bambini quindi dovranno obbligatoriamente avere il doppio cognome. Per continuare ad averne un solo sarà necessario che entrambi i genitori esprimano il loro assenso. In mancanza di questo l’ufficiale dell’anagrafe dovrà attribuire al neonato il cognome di entrambi i genitori.

L’efficacia è scattata con la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, che è avvenuta lo scorso 1 giugno e che riguarda tutti i bimbi che ancora non sono stati dichiarati all’anagrafe: prenderanno il doppio cognome, nell’ordine stabilito dai genitori, o anche solo quello di uno di loro di comune accordo. Se non ci sarà l’intesa sull’ordine dei due cognomi la questione sarà risolta dal giudice, il cui intervento è già previsto dall’ordinamento giuridico in tutti i casi di disaccordo su scelte riguardanti i figli. Tutto ciò, finché non sarà il Parlamento a intervenire con una legge.

A Bari il sindaco Decaro parlava con entusiasmo di questa norma già diversi anni fa. “Sono contento – diceva- che il Comune di Bari si dimostri attento e pronto ad accogliere le novità che sono frutto di esperienze vissute e che allo stesso tempo garantiscono parità di diritti. Credo che questo piccolo adempimento burocratico possa rappresentare una svolta culturale importante nella nostra società rispetto ai diritti delle donne e delle famiglie”.

