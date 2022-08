“InConTra presente nel territorio da oltre 15 anni ha vissuto le molteplici fasi sociali della nostra città. La pandemia, i rincari dei prezzi, la guerra in Ucraina sono momenti che hanno evidenziato, aumentato ed allargato le differenze sociali rendendo inoltre più gravi le situazioni già precarie”. Comincia così un lungo post dell’associazione InConTra, attiva a Bari, in aiuto dei più bisognosi.

“Oltre 1100 le famiglie assistite, in crescita le richieste di assistenza da parte dei nuclei famigliari così come le richieste provenienti dalle diverse comunità etniche del nostro territorio, oltre 60000 i pasti distribuiti nel 2021 – si legge nel lungo post – I volontari sono impegnati nelle diverse attività di assistenza tra cui il centro di ascolto che sostiene sia le richieste di assistenza telefoniche sia le richieste di assistenza in front Office che è attualmente in forte crescita. Il centro di ascolto è di fatto il termometro sociale a cui ci affidiamo”.

“Le richieste di aiuto – continuano i volontari – non si limitano solo a soddisfare la povertà alimentare ma si rivolgono a beni materiali, richieste di lavoro, aiuti economici per pagamento delle utenze, spese mediche, spese scolastiche, richieste dei servizi a cui si ha diritto e che spesso non si è a conoscenza. Materialmente le famiglie non vivono ….sopravvivono. In queste condizioni i genitori non riescono a seguire i figli sull’andamento scolastico, settore che questa associazione segue, continuando in questo modo di generazione in generazione uno stile di vita precario. La povertà scolastica è infatti pericolosamente in continuo aumento”.

Le richieste sono dunque aumentate. Per far fronte a questa emergenza InConTra ha raddoppiato il proprio lavoro in ogni settore. Dal primo settembre il social market di InConTra raddoppia, creando un secondo market sempre nel quartiere San Paolo. “Non nascondiamo però l’intento di aprire un terzo market per dare più assistenza alle famiglie ed esser loro più vicino – continuano – Raddoppia anche il lavoro a favore dei senza dimora e delle tante comunità etniche attraverso l’intensificarsi del lavoro nella lotta allo spreco, attraverso la cena serale, il caffè letterario, il pranzo con il foodtruck, l’unità di strada serale. Chiediamo ai cittadini alle piccole e grandi aziende di supportarci . Abbiamo bisogno di aiuti alimentari dalle piccole e grandi imprese, aiuto dai cittadini per beni alimentari e soprattutto come disponibilità per entrare a far parte del mondo del volontariato di InConTra”.

