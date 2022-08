Denunciata dalla polizia locale di Bari una coppia di cittadini di nazionalità georgiana per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. È accaduto la notte scorsa in zona Libertà a ridosso della via Quintino Sella quando (da poco trascorsa la mezzanotte) una pattuglia della Polizia Locale è stata fermata per strada da una signora che segnalava la presenza nella propria abitazione di intrusi.

Pronto l’intervento degli agenti che hanno intercettato una coppia di soggetti stranieri (un uomo e una donna) uscire dal portone dell’abitazione della donna che aveva richiesto l’intervento.

I due soggetti sono stati riconosciuti dalla denunciante e recuperati due apparecchi cellulari di proprietà della signora dei quali gli stessi si erano impossessati, nonostante avessero tentato di disfarsene.

I due soggetti stranieri sottoposti a procedura di identificazione sono stati sottoposti a fermo di polizia e denunciati all’autorità giudiziaria (in concorso) per il reato di furto aggravato ex art. 624bis c.p. e l’uomo per il possesso ingiustificato di arnesi da scasso. La refurtiva recuperata è stata restituita alla legittima proprietaria. (Foto repertorio)

