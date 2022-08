Bustoni neri lasciati accanto ai bidoni in corso Vittorio Emanuele. Lo scatto è di Retake Bari che ha lanciato un appello al sindaco Antonio Decaro: “Ci vorrebbe un’ordinanza che vieti l’uso dei bustoni neri. I rifiuti devono essere ispezionabili! Buttare tutto insieme per pigrizia e comodità deve essere un atteggiamento facilmente sanzionabile anche dai semplici cittadini. Dobbiamo essere messi tutti quanti nelle condizioni ad esempio di poter scegliere di non frequentare una pizzeria o un ristorante che violi questa semplice regola di convivenza e buon senso”, spiegano da Retake.