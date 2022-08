Deloitte ha presentato un’offerta per aprire un suo centro lì dove un tempo sorgeva Eataly, in un padiglione della Fiera del Levante. Si tratta di un’azienda di servizi di consulenza e la prima al mondo in termini di ricavi e numero di professionisti. La società fa parte delle cosiddette Big Four, cioè le quattro più grandi aziende di revisione, insieme a PricewaterhouseCoopers, EY e KPMG, con un fatturato di oltre 50 miliardi di dollari.

I dettagli dell’offerta sono stati elencati in un avviso pubblico che l’Ente Fiera ha indetto per vedere se sul mercato ci sono altri interessati ad aprire sempre nell’ex Eataly e quindi per aggiudicare lo stabile al miglior offerente.

Deloitte, nella sua richiesta, si è proposta di occuparsi dei lavori di riqualificazione dell’immobile, non pagando quindi per i primi quattro mesi il canone. A partire dal quinto mese il canone sarebbe di 250mila euro il primo anno, 350mila il secondo anno, fino a 380mila il terzo anno, per nove anni. Con possibilità di rinnovo. Teoricamente, in caso di conferma, gli uffici potrebbero essere già aperti per la primavera del 2023.

Il proponente realizzerebbe almeno 800 postazioni lavorative e metterebbe a disposizione – all’interno dell’immobile – uno spazio fino ad un massimo di 1000 metri quadri dedicato alla realizzazione di un incubatore che possa assistere fino a 10 start-up operanti nel settore della logistica e della mobilità sostenibile, per un periodo massimo di 18 mesi dalla relativa costituzione, favorendo i processi di internazionalizzazione, innovazione gestionale, organizzativa e tecnologica delle imprese. I servizi offerti includerebbero anche la gestione del personale nonché le attività amministrativo contabili.

Laddove, precedentemente alla sottoscrizione del contratto, l’Ente Fiera comunichi al proponente di non essere interessata alla realizzazione dell’incubatore, il proponente sarebbe tenuto ad erogare all’ente attività di consulenza annua per un numero pari a 200 giornate, con la seguente ripartizione: 10% Partner, 15% Manager, 35% Senior, 40% Junior.

Deloitte, inoltre, metterebbe a disposizione dei propri dipendenti uno spazio dedicato al well-being, con l’obiettivo di promuovere il benessere delle persone nei luoghi di lavoro. Prevista anche l’organizzazione di un convegno annuale.

Sulla base di questa offerta l’Ente fiera quindi ha aperto le porte ad altre possibili offerte “irrevocabili migliorative di locazione dell’immobile”. I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo segreteria.generale@pec.fieradellevante.it le offerte entro le ore 12.00 del 5 settembre 2022.

