Processione in onore di Maria SS.Immacolata a Santo Spirito, possibili variazioni e ritardi per i bus delle linee 1 e 33. È quanto comunica l’Amtab, in riferimento all’ordinanza della Ripartizione di Polizia Municipale e Protezione Civile del 10 agosto 2022 ed ai relativi provvedimenti di circolazione adottati al fine di permettere il regolare svolgimento

della processione.

Quest’ultima interesserà diverse pubbliche vie in Bari-Santo Spirito, pertanto, nella giornata di domenica 28 agosto 2022, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 e comunque fino al termine delle esigenze potrebbero verificarsi alcuni ritardi per i bus delle linee 1 e 33 che percorrono le vie limitrofe e/o interessate dalla stessa. Nello specifico, la manifestazione si svolgerà sul seguente percorso: piazza dei Mille, lungomare C. Colombo, via Giannone, via Napoli.

Foto repertorio

