“Credo che per Bari questa sia stata una grande estate di spettacoli, cultura, arte, musica e intrattenimento”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, raccontando in un post le ultime settimane di eventi che si sono tenuti in città, approfittando per ricordare quelli in programma nei prossimi giorni.

Dopo l’ultima settimana, che ha già registrato una grande affluenza di pubblico per gli eventi del cartellone “Le due Bari”, il weekend sarà infatti ricco di altri eventi in programma, tutti gratuiti. Dai ritmi latini di Postales di Argentina, quartetto vocale diretto da Maximiliano Banos e accompagnato dalle chitarre di Edoardo Heguez, in scena nel cortile Redentore, o l’energia esplosiva di Roy Paci, in concerto sul lungomare di Santo Spirito, ma non solo, anche il jazz di Daniele Cavallanti, Roberto Ottaviano, Emanuele Parrini, Tony Cattano, Michele Sannelli, Giovanni Maier, Tiziano Tononi all’Arena dell pace di Japigia o il suono dei Sound System ospiti del Bari Hill Carnival nel giardino Princigalli di Mungivacca.

Non solo musica però, nel weekend ci saranno anche moltissimi appuntamenti dedicati al teatro. Tra questi è atteso l’appuntamento con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli in “Bari qui si gode” in scena in piazza Redentore (domani in replica in piazza Pitagora a Japigia). Anche per gli appassionati di danza sono previsti moltissimi appuntamenti, potranno infatti assistere a quattro spettacoli di compagnie internazionali (Winds of change, Sud, Rendezvous // NoFilterNeeded // Face à face) nel parco della legalità al San Paolo (domani in replica nel giardino Mizzi a Loseto).

“Per domani sera invece – prosegue il sindaco – ancora l’imbarazzo della scelta con Servillo, Girotto e Mangalavite in uno straordinario omaggio a Lucio Dalla nel parco Princigalli a Mungivacca, preceduti sul palco un recital di piano solo del talentuoso Mattia Vlad Morleo.

Per i più piccoli, sempre domani, negli spazi del teatro Casa di Pulcinella (all’Arena della Vittoria), uno spettacolo teatrale da non perdere dedicato al genio del Caravaggio” – ha sottolineato ricordando anche gli appuntamenti del Bari Piano Festival previsti per il 29 agosto.

Foto Facebook Decaro

