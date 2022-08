Due partite e altrettanti pareggi per il Bari di Michele Mignani in questo avvio di campionato. I biancorossi hanno segnato una X sul tabellone contro Parma e Palermo, giocando bene e recuperando lo svantaggio subito. Adesso in terra umbra, contro il Perugia, si va a caccia del primo successo.

La vigilia di Perugia-Bari è affidata come di consueto alle parole del mister, drappeggiato con la nuova divisa che i biancorossi indosseranno domani. Conscio di avere difronte un avversario difficile che durante la scorsa stagione ha raggiunto i play-off.

“Perugia sarà un test molto attendibile – dice Mignani – ogni giornata affrontiamo un test. In Serie B abbiamo solo squadre pericolose. Il Perugia è molto solido, sa quello che vuole e sarà una partita durissima dal punto di vista fisico. Il Bari è in salute e ce la giocheremo come sempre”.

Il mister spende due parole anche sul nuovo acquisto Žan Žužek. Il giovane difensore prelevato nei giorni scorsi dal F.C. Koper.

“Un ragazzo molto in gamba sotto tutti gli aspetti – sottolinea il mister – deve esserci un momento di adattamento alla squadra e al lavoro ma è un ragazzo molto sveglio. Ha subito cercato di capire l’italiano e comprendere le richieste di allenatore e compagni. Dal punto di vista fisico è pronto e potrebbe giocare, dobbiamo solo comprendere l’intesa con i compagni”.

Il mister spende due parole anche su giocatori protagonisti nella passata stagione e che in questo avvio di stagione hanno trovato poco spazio come D’Errico.

“Secondo me ci sono giocatori che l’hanno scorso sono stati protagonisti e adesso sono un po’ penalizzati – dice Mignani – come D’Errico o Gigliotti. D’Errico sta bene e si sta allenando molto bene. Per le sue caratteristiche si trova meglio partendo da sinistra e in quella zona adesso abbiamo tante soluzioni. Per me è difficilissimo scegliere ma Andrea è sempre nella mia testa come tutti gli altri, prima o poi arriverà il suo momento”.

Prossimo incontro del Bari, fissato per domani 28 agosto. Calcio d’inizio al ‘Curi’ di Perugia previsto per le ore 20:45. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.