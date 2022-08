Caro prezzi, si va verso la stangata d’autunno. A lanciare l’allarme è il Codacons che negli scorsi giorni ha calcolato le spese che dovranno affrontare gli italiani. In media, per ogni famiglia, secondo quanto emerso, ci saranno almeno 711 euro in più di spese tra settembre e novembre.

Il rientro dalle ferie pertanto, sarà particolarmente amaro quest’anno. Pesa l’aumento dei prezzi e delle tariffe che ben presto si abbatteranno sulle tasche dei cittadini andando a gravare ancora di più sulle spese. In primis, a subire un rialzo, sarà la spesa alimentare con un incremento medio dei prezzi che si attesta al 10% su base annua. A prova di ciò l’incremento dei costi nel carrello della spesa di alimenti come il pane, ma anche la pasta, la farina, la verdura e il pesce. Già nel febbraio 2022, il prezzo del pane, nel barese, era arrivato a sfiorare i 4 euro al chilo.

Secondo le stime, un nucleo di 4 persone si ritroverà a spendere circa 172 euro per i primi rifornimenti alimentari al rientro dalle vacanze. Attualmente, rispetto al 2021, l’aumento è di almeno 16 euro, ma si prevedono ulteriori incrementi.

Foto repertorio

