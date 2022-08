“Abbiamo fatto una scelta chiara rispetto agli altri, in Puglia abbiamo candidato solo donne e uomini pugliesi”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso della presentazione dei candidati in lista tenutasi a Bari in mattinata.

“Per noi la Puglia, come la Sicilia e la Campania – ha proseguito – non sono terre di conquista di cui ricordarsi una volta ogni cinque anni e dove mandare a essere eletto uno che poi non ritorna a Bari, a Lecce, a Taranto o a Barletta. Abbiamo donne e uomini normali, non abbiamo candidato vip” – ha sottolineato ricordando le differenze tra il proprio programma e quello egli altri partiti in corsa.

“L’obiettivo della Lega in Puglia? – prosegue Salvini – vincere le elezioni a settembre, raddoppiare esponenti pugliesi in parlamento e triplicare le presenze leghiste pugliesi in parlamento” – ha aggiunto. Poi Salvini ha ricordato i suoi punti in programma, tra questi quelli dell’energia nucleare, quella dell’obiettivo azzeramento legge Fornero e infine, tra le altre cose, l’inasprimento delle leggi relative all’immigrazione. “Noi vogliamo difendere le identità, le lingue e i sapori e le tradizioni contro chi vorrebbe un’identità unica. Chi ci sceglie vota per la bellezza delle identità e delle radici” – ha concluso.

Il tour di Salvini in Puglia proseguirà anche nel pomeriggio. In mattinata è stato a Barletta, mentre alle 18 raggiungerà Brindisi e alle 20 Ceglie Messapica.

Foto screen diretta Facebook

