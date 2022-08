Un fulmine ha colpito tre ragazzi poco sopra l’osservatorio astronomico di Campo Imperatore: due di loro sono stati sbalzati, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale dell’Aquila in gravi condizioni. Al momento non si conosce la provenienza dei tre escursionisti. Il ragazzo gravemente ferito si chiama Simone e che potrebbe essere stato trasportato dagli altri due più giù nel sentiero estivo sopra l’Osservatorio. A dare l’allarme al personale che opera intorno alla funivia è stato un altro turista che scendeva.

I due compagni del ferito sono scesi a valle tramite la funivia con le loro gambe, mentre Simone, età 25 anni, è stato trasportato via elicottero 118 all’Aquila. Secondo le testimonianze, il fulmine sarebbe caduto attorno alle 12:30, mentre sulla zona, che è ben sopra i duemila metri e che ora è in piena nebbia, in quel momento non si segnalava attività di fulmini intensa tale da poter pensare ad un pericolo imminente. Solo ieri, venerdì 26 agosto, la morte di Alberto Balocco, ciclista colpito insieme ad un suo amico da un altro fulmine.

