Prosegue la fuga dai paesi in condizioni di povertà, nella notte, in Salento, sono arrivati 92 migranti, tra loro anche 37 minorenni e una donna al settimo mese di gravidanza. La barca, un’imbarcazione a vela, è stata intercettata dalle unità navali della guardia di finanza e della guardia costiera al largo del Capo di Leuca, in particolare in località Torrevado, frazione di Morciano di Leuca.

Si tratta di cittadini di nazionalità afgana. I migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Santa Maria di Leuca dove ad accoglierli c’erano i volontari della Caritas locale e della Croce Rossa Italiana. Successivamente, dopo le visite mediche e le procedure di identificazione, sono stati condotti in bus presso i centri di accoglienza situati nel Salento. Non si registrano feriti.

Foto Ansa

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.