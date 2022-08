Questa mattina, 27 agosto, la polizia locale di Monopoli ha pattugliato il litorale cittadino per l’applicazione delle prescrizioni della vigente Ordinanza Balneare della Regione Puglia. In particolare, nella spiaggia libera di Capitolo è stata sanzionata una famiglia- residente in provincia di Bari- per aver allestito una maxi tenda di metri 4 x 4 che inibiva la libera fruizione del demanio marittimo da parte di altri utenti. Elevata una sanzione amministrativa di 200 euro e ordinato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi avvenuto in presenza degli agenti. I controlli proseguiranno nel week end.

