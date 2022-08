C’è chi aveva pensato di vendere l’auto a metano, poi però ha scelto di non farlo per risparmiare rispetto ai costi della benzina in rialzo (pentendosene), e chi, seppur con qualche lamentela di troppo, spera che sia solo una fase passeggera, quindi, non pensa neanche per un attimo di rinunciare al metano. Tutti però concordano su una cosa: “il prezzo non è mai stato così alto”.

È il tam tam di voci che corrono sui social, soprattutto nei diversi gruppi dedicati alle auto a metano, ma anche tra la gente che resta spesso imperterrita dinanzi ai cartelli esposti nei benzinai. Nel Barese, sebbene ci siano differenze di prezzo tra un distributore e l’altro, con variazioni che vanno da 1,30 a 1,70, il costo del metano è arrivato a sfiorare i 3 euro e, in alcuni casi, anche a superarlo. È il caso di un distributore tra Bitetto e Sannicandro. “Il costo del metano è arrivato a 3,24 – ha raccontato una cittadina barese – sono scioccata. Questo inverno tutti senza termosifoni se continua così” – ha concluso. Alle sue parole fanno eco quelle di un altro cittadino. “È un vero salasso, sulla statale il metano si trova anche a 3.30. Non si può andare avanti così”.

In particolare, attualmente, consultando le applicazioni volte a comparare i prezzi nelle diverse zone, il costo più alto ammonta a 3,299. In alcuni casi, nella stessa zona, si possono trovare prezzi che sfiorano o superano i 3 euro, ma anche prezzi “calmierati” che vanno da 1,60 a 1,899. Il prezzo però, risulta ancora leggermente contenuto rispetto ad altre zone d’Italia. Lo sottolinea un turista residente a Ravenna, in un gruppo dedicato ad una Fiat a Metano. In Puglia, sottolinea il cittadino, si riesce a risparmiare qualche centesimo in più, mentre a Ravenna, non si riesce a pagare a meno di 4 euro al chilo. Così come accade per i distributori di benzina, anche per il metano si susseguono post di cittadini che segnalano i luoghi in cui è ancora possibile pagare meno nel tentativo di supportare gli altri.

La scelta di proseguire con i prezzi calmierati però non semplifica la vita dei distributori che, in alcuni casi, si trovano a compiere sacrifici per poter restare aperti. Da Bari a Roma, ma non solo, sono moltissimi infatti i casi in cui i distributori abbiano deciso di interrompere l’erogazione al raggiungimento della capacità giornaliera contrattuale (foto in basso, distributore romano). In molti, per contenere le spese, sono pertanto costretti a chiudere in anticipo o a mandare indietro i clienti causando a questi ultimi non pochi disagi. Attualmente, sbirciando nei gruppi dedicati alle auto a metano, ovunque, anche nel Barese, la tentazione è quella di vendere e passare ad un’auto con un’altra tipologia di carburante. “Una decisione che avrei dovuto prendere prima – sottolinea infine un residente – oggi nessuno comprerebbe la mia auto a metano e fanno bene, non conviene più. Se nessuno interviene noi cittadini poveri finiremo sul lastrico, non si può andare avanti così” – conclude.

Foto screen app Eco motori

