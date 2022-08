Quattro giovanissimi hanno aggredito a Molfetta giovedì sera, nei pressi della stazione, un senzatetto. Prendendolo a calci per poi fuggire. Dura la condanna del sindaco Tommaso Minervini.

*Quanto è avvenuto in piazza Moro, a Molfetta ci ha turbato moltissimo – ha detto – Vedere quattro giovanissimi che si avventano su un uomo senza alcuna motivazione, atteso che non c’è motivazione che giustifichi la violenza, impone una profonda riflessione che non può essere liquidata con un semplice commento”.

“Confido – continua il sindaco – nel lavoro dei carabinieri affinchè i quattro possano essere individuati. Confido, soprattutto, nella collaborazione delle famiglie di origine di questi quattro giovani che non hanno trovato nulla di meglio di fare se non picchiare un uomo inerme e incolpevole. Di fronte ad episodi di questo tipo è una profonda inquietudine a prevalere. In questo caso, evidentemente, ha fallito la famiglia, la scuola, ma ha fallito anche la società.Seguiremo la vicenda con massima attenzione non solo verso i singoli ma anche verso le famiglie. Nel contempo come già successo con gli arresti dei carabinieri nei giorni precedenti confidiamo nella pronta individuazione dei colpevoli”.

