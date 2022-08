È in fase di sperimentazione, almeno sino al 12 settembre, il nuovo parcheggio in via Udine, a Santo Spirito, ma non mancano disagi. A segnalarlo alcuni residenti del Municipio V che, soprattutto nelle giornate in cui la zona risulta maggiormente piena per via della presenza di occasioni speciali, come il mercato, hanno riscontrato alcune problematiche.

Dalla segnaletica “poco chiara” al parcheggio selvaggio delle auto che spesso e volentieri, sottolinea un residente “lasciano la macchina sulla corsia dei pedoni togliendo loro lo spazio”, ma non solo. Ad allarmare i residenti, tra le altre cose, oltre al caos relativo ai posti auto “che prosegue nonostante la soluzione del nuovo parcheggio”, anche lo spazio riservato ai pedoni che per alcuni, soprattutto per cittadini con disabilità, risulta essere troppo “stretto”.

“Una donna con il passeggino non ci passa – ha sottolineato una residente che non ha nascosto la propria rabbia in merito – la corsia dedicata ai pedoni è troppo stretta. È vero, si tratta solo di un piccolo spazio dedicato al transito, ma perché se si vuole rendere facile la vita dei pedoni non si pensa anche che magari su quegli spazi ci camminano donne con passeggini o disabili in carrozzella? Non ci passano ed è normale che transiteranno sul tratto dedicato alle auto. Certo, non aiutano gli autisti con i loro parcheggi selvaggi, non aiutano neanche le piante delle villette che fanno da ostacolo. Ma soprattutto non aiuta il fatto che le nostre istituzioni proprio non ci pensano. Adesso inizierà la scuola, sarà un incubo per le mamme con figli, zaini e buste della spesa” – ha concluso.

Alle sue parole fanno eco quelle di un altro residente. “Di una soluzione per i posti auto ne avevamo bisogno – ha sottolineato – anche se in questi pochi giorni di apertura si sta dimostrando pressoché inutile, in quanto il problema dei posti auto e delle strade intasate persiste, ma ancora una volta si è aggiunto cemento. Al posto del palazzo potevano fare un parco. È di questo che hanno bisogno i cittadini, i bambini e i ragazzi prima di tutti. Senza contare che, come sempre, fanno le cose senza impegnarsi troppo. Tra le menti dei tecnici e quelle dei cittadini ottusi diventa dura. Per entrare al parcheggio c’è una linea continua, ma viene puntualmente occupata dalle auto. Non sarebbe stato meglio fare un ingresso più visibile? Va bene, non sono finiti i lavori, magari mi sbaglio, ma poco importa. Devono pensarci prima alle cose, devono parlare con chi il territorio lo vive. Fare progetti e vantarsene senza ascoltare i bisogni dei cittadini non ha senso. Sono molto deluso” – ha concluso.

Il parcheggio, in particolare, è stato aperto in via straordinaria dal 13 agosto, ma verrà chiuso a settembre. Dal 15 in poi riprenderanno i lavori di completamento che comprendono a seconda parte di via Udine, nel tratto compreso tra via suor Maria Lucchesi e via Napoli, e la riqualificazione del giardino don Cosimo Stellacci. L’area, che rientra nelle opere di greening urbano attraverso l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e la piantumazione di nuove alberature, è in grado di ospitare fino a 90 automobili. L’opera è stata progettata per decongestionare la presenza di automobili sul lungomare di Santo Spirito, che sarà oggetto di un’importante attività di riqualificazione con una forte impronta pedonale.

