“Uno dei migliori posti a Bari per rilassarsi e fare un bagno in città”. Sulle guide turistiche straniere la spiaggia di Pane e Pomodoro è considerata il luogo “da non perdere”. Un posto assolutamente “da visitare”. Del resto sono poche le città in Italia che possono vantare la fortuna di avere una spiaggia nel pieno centro della città. Gratuita e con tanti servizi a disposizione dei bagnanti.

Le guide non fanno però cenno ai “problemi” del lido. Non si parla dei furti, della presenza di gente ‘poco raccomandabile’ e del mare molte volte ‘poco pulito’ per via degli scarichi fognari e del divieto di balneazione (l’ultimo scattato nella giornata di martedì 24 agosto e poi revocato ieri sabato 27 agosto).

I turisti ci vanno. E innumerevoli sono le foto del mare di Bari che pubblicano sulle pagine dei loro social. Entusiasti di essere lì. Si tratta di turisti sicuramente fortunati, che non sono caduti vittime degli innumerevoli furti che si verificano nel corso della giornata. Non ultimo il caso di una ragazza ungherese rimasta letteralmente in asciugamano. Privata dai ladri di tutto. Ma questo era stato solo uno dei tanti casi.

In questi giorni l’amministrazione comunale è intervenuta sul lido intensificando i controlli e mettendo anche a disposizione dei bagnanti un servizio di custodia dei portafogli. La polizia locale circola sulla spiaggia, tentando di arginare l’emergenza.

Sta di fatto che i turisti, ripetiamo quelli più fortunati, vivono a Pane e Pomodoro, stando alle loro recensioni, “una bella esperienza”. Su Tripadvisor le valutazioni, del solo mese di agosto, non sono negative. Anzi. Molti apprezzano particolarmente proprio il servizio di custodia degli effetti personali e i servizi in generale. Ad altri ovviamente non è passato inosservato il problema dei borseggi cosi come dell’acqua in alcune giornate definita ‘poco cristallina’. Ma a conti fatti Pane e Pomodoro ha ricevuto dai turisti una promozione di quasi 4 stelle su 5. Ha superato, in pratica, l’esame.

Pane e Pomodoro infatti per una turista è una “spiaggia libera molto frequentata. Nel fine settimana è strapiena” e consiglia di andarci “presto per un posto decente. C’è il prato che è comodo per chi arriva in ritardo o non ama la sabbia. Disponibile un servizio custodito per telefono e portafoglio. All’uscita puoi trovare cinque fontane per pulirsi e due fontane per bere”.

Ad un altro turista invece, a cui non è passato inosservata la presenza di gente “poco raccomandabile”, spiega come “La spiaggia è carina, unisce sabbia, roccia ed erba. L’ho trovata però un po’ trascurata e purtroppo il mare era sporco. Inoltre bisogna fare molta attenzione ai furti”.

Per uno spagnolo Pane e Pomodoro è un posto “semplicemente stupendo. Il mare è bellissimo”. E consiglia “assolutamente di andarci se passate in Puglia”.

Più severa la recensione di un italiano. Pane e Pomodoro “è una spiaggia sabbiosa vicino al centro città. Questo è l’unico vantaggio. La qualità dell’acqua è scarsa, non oserei nuotare lì. Non puoi affittare un letto, è una spiaggia comunitaria, quindi sempre molto affollata”.

