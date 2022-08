Fonte preziosa di proteine, omega 3 e vitamine. Oggi in tavola portiamo il salmone, pesce d’acqua dolce e marina, tipico dei mari freddi e del Nord, ricco di proprietà fondamentali per l’organismo.

Consigliato soprattutto agli sportivi, il salmone, è ricco di proprietà preziose utili per tutte le fasce d’età. Tra queste, non si può non citare la presenza di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B6 e B12, ma non solo. Il salmone è ricco di tiamina e niacina, inoltre, è fonte preziosa di sali minerali come selenio, fosforo e omega 3, essenziale per il benessere fisico e mentale.

Il consumo del salmone, secondo gli esperti, aiuta infatti a proteggere ossa e denti. Ma non è finita qui. Il salmone, infatti, è un ottimo antiossidante cellulare e la presenza delle vitamine contribuisce a prevenire l’invecchiamento e a produrre globuli rossi, tutti fattori, questi ultimi, necessari per le funzioni cerebrali e nella formazione del midollo osseo. Gli esperti consigliano di consumarlo fresco. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

SALMONE BAGNATO AL VINO CON SPEZIE E PISTACCHI

Cominciate con il mescolare in una ciotola del pangrattato con granella di pistacchi, limone, sale, erba cipollina, pepe nero e mezzo bicchiere di vino bianco. Successivamente aggiungete un filo di olio e continuate a mescolare con cura. A parte, tagliate a fettine i filetti di salmone, fate in modo di tagliargli sottilissimi. Uno alla volta, inserite i filetti nella salsa e posateli su una teglia foderata con carta da forno. Aggiungete successivamente in superficie ulteriore granella di pistacchi coprendo i filetti. Infine, passate un altro filo d’olio extravergine di oliva su tutte le fette. Cuocete in forno a 200° per almeno venti 25 minuti.

RISO SPEZIATO CON SALMONE E VERDURE

Fate rosolare in una padella della cipolla con circa 200 grammi carote tagliate alla julienne e un filo d’olio extravergine di oliva. Non appena le carote e le cipolle si saranno appassite aggiungete del salmone affumicato, basteranno circa 400 grammi. Lasciate cuocere aggiungendo del pecorino sardo, mezzo bicchiere di vino bianco e pepe nero. A parte mettete a cuocere del riso. Una volta pronto inseritelo nella padella e mescolate aggiungendo della curcuma, olio e pangrattato. Se di vostro gradimento aggiungete timo e ulteriore formaggio. Lasciate mantecare con cura.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.