Disagi al traffico ferroviario a Fasano e tra Ostuni e Monopoli. Si è verificato un guasto ai sistemi di gestione della circolazione che ha provocato rallentamenti fino ad un’ora per i treni in direzione Lecce e fino a 120 minuti per i treni in direzione Bari.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione del traffico, hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso e registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 185 minuti

Il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) ha terminato la corsa a Bari Centrale alle ore 14:10. I passeggeri diretti a Brindisi e Lecce hanno proseguito il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) oggi è cancellato da Brindisi a Bari Centrale.

Il treno FA 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (16:08) oggi ha terminato la corsa a Bari Centrale alle ore 14:31.

Il treno FA 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:08) oggi è cancellato da Ostuni a Bari Centrale.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51) oggi ha terminato la corsa a Bari Centrale alle ore 15:16.

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40) oggi ha terminato la corsa a Bari Centrale alle ore 18:58.

