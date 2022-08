Nuova allerta meteo oggi in Puglia, dalle 13 alle 20. La Protezione civile ha diffuso il messaggio di allerta gialla su tutta la regione per “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”, si legge nel bollettino.

Oggi in tantissimi, vedendo la bella mattinata, si sono precipitati in spiaggia per poi “fuggire” appena è cominciato il temporale.

