Terza giornata di campionato per il Bari di mister Michele Mignani questa volta ospite del Perugia. Padroni di casa che falliscono un penalty dopo 5′ di gioco. Bari in vantaggio al 10′ grazie alla rete di Folorunsho su assist al bacio di Maita. I galletti raddoppiano al 54′ con Cheddira, mentre il Perugia accorcia al 57′ con Strizzolo. Il Bari chiude i conti al 69′ con la rete del 3-1 di Antenucci. Ecco il racconto del match.

La Serie B arriva alla sua terza giornata. Al ‘Curi’ davanti a circa 5500 spettatori (631 di fede barese), il Perugia di Fabrizio Castori ospita il Bari reduce da due pareggi. Padroni di casa subito vicini al vantaggio al 5′ con il rigore calciato da Olivieri e neutralizzato da Caprile che conferma il suo stato di forma.

Il Bari non demorde e reagisce subito, trovando il vantaggio al 10′ con Folorunsho. Maita vede lo scatto del centrale biancorosso e fornisce un cioccolatino da depositare in rete. Al 34′ ancora decisivo Caprile che salva porta e risultato con un grandissimo intervento sul bel colpo di testa di Angella da buona posizione. Il Perugia continua a pressare ma dopo 3 minuti di recupero finisce il primo tempo.

Secondi 45′ di gioco che iniziano con il Perugia subito avanti, ma impreciso e che non crea particolari grattacapi alla difesa del Bari. Al 54′ però il Bari raddoppia con Cheddira. Dormita della difesa umbra che spiana la strada al numero 11 dei galletti per il gol del 2-0.

I padroni di casa non si arrendono e al 57′ riescono ad accorciare le distanze con il colpo di testa di Strizzolo che non lascia scampo a Caprile. Perugia a centimetri dal pari al 62′, sempre su palla alta, questa volta con Casasola che colpisce di testa e centra il palo.

La partita cambia volto in due occasioni nel giro di due minuti, prima al 63′ quando Sgarbi rimedia il secondo giallo per un fallo su Cheddira e poi al 65′ quando Ricci rifila una testata ad un giocatore del Perugia e si vede sventolare il rosso che restituisce la parità numerica.

Padroni di casa ancora vicini al pari nuovamente con Casasola che al 69′ viene fermato da Caprile. Sul ribaltamento il Bari sfrutta il contropiede e grazie ad Antenucci segna il gol del 3-1.

Partita infinita, il Perugia al 71′ si vede annullato il gol dell’ipotetico 3-2 per fuorigioco di Melchiorri che aveva battuto Caprile. Nei successivi minuti entrambe le compagini cercano la via del gol ma solo il Bari va vicino alla marcatura. Al minuto 87 Cheddira si ritrova a tu per tu con l’estremo difensore umbro che gli sbarra la strada ed evita il quarto gol.

Dopo 5′ di recupero il Bari centra la prima vittoria in questa Serie B 2022-2023. Prossimo incontro dei galletti fissato per sabato 3 settembre contro la Spal. Calcio d’inizio fra le mura amiche del ‘San Nicola’ previsto per le ore 14:00. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.