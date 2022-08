È Antonio Decaro il sindaco più amato in Italia con il 64.3 per cento delle preferenze. Per le Regioni invece vince il governatore del Veneto, Luca Zaia.

È quanto certifica l’ultimo sondaggio di Lab21.01 “L’Italia al voto: verso il 25 settembre”, presentato dal palco de La Piazza – Il Bene Comune, la kermesse politica di Affaritaliani.it giunta quest’anno alla sua quinta edizione.

Sul fronte delle Regioni, secondo il sondaggio, a Zaia seguono con un consistente distacco Stefano Bonaccini dall’Emilia Romagna con il 63,1%, Vincenzo De Luca con il 62,2%, Giovanni Toti con il 56,4% e Massimiliano Fedriga con il 56,3%. Ultimi Vittorio Bardi – Basilicata – con il 51,3%, l’abruzzese Marco Marsilio con il 50,9% e Donato Toma del Molise con il 50,4%.

Tra i sindaci, a conquistarsi il podio, insieme a Antonio Decaro, sono Giorgio Gori di Bergamo, con il 61,7% delle preferenze, e Dario Nardella di Firenze (61,5%). Seguono Giuseppe Sala (Milano) con il 61,4% e Luigi Brugnaro (Venezia) con il 61,2%. In coda Leoluca Orlando (Palermo) con il 56,9%, Marco Bucci (Genova), che si attesta su un 56,8%, e Valeria Mancinelli di Ancona che chiude a 56,3%.

