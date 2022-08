Siamo in corso Mazzini e lo scatto è di un nostro lettore: il bidoncino stradale è colmo di rifiuti e non c’è più spazio per le deiezioni canine. “Deiezioni canine allo sbaraglio che non vengono tolte dagli addetti – denuncia il lettore – c’è un cattivo odore e il caldo non aiuta”. In città mancano cassonetti dedicati alle deiezioni canine e quindi l’unico modo è gettarle nei bidoncini verdi per strada. Ma questi si riempiono facilmente e in alcune zone della città non vengono svuotati quotidianamente, con le conseguenze che si vedono nella foto.