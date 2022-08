“Il progetto Le Due Bari, oltre ad essere una valida opportunità, è anche un momento per sperimentare nuove aree del quartiere dove immaginare zone aggregative per eventi culturali, come quello di ieri sera”. A parlare è il presidente del Municipio, Lorenzo Leonetti,

“Quella di ieri sera è stata un buon esempio. Merito del progetto proposto da AncheCinema nell’ambito del cartellone culturale Le due Bari, il parcheggio tra via Pitagora e via Peucetia si è trasformato, anche, in un teatro di strada – spiega – Un sogno per tanti, che come me, credono nella riqualificazione delle aree della Japigia storica. Utilizzare questa area parcheggio come un palco a cielo aperto è stata un’esperienza culturale ben riuscita che dona dignità a questi luoghi e ci fa ben sperare per il futuro del quartiere”.

“Si, perché rendere gli spazi pubblici più belli è un impegno che abbiamo preso tanti anni fa con la città e che stiamo portando avanti con molta determinazione. Insieme ad Ines Pierucci, agli artisti dell’anonima GR e ai circa 1000 cittadini intervenuti, abbiamo risposto con i fatti e le tante risate e gli applausi ne sono la conferma”, conclude Leonetti. (foto Leonetti)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.