Vista la nota dell’Acquedotto Pugliese con la quale è stato comunicato il ripristino del funzionamento dell’impianto di sollevamento di “Torre del Diavolo”, e a seguito dell’esito positivo delle analisi batteriologiche eseguite da Arpa Puglia su campioni d’acqua di mare prelevati dalla zona interessata, con ordinanza sindacale è stato revocato questa mattina il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare dal limite sud dell’area attrezzata di Torre Quetta (presso il distributore carburanti Total Erg) sino al Lido Divina Beach (ex Lido il Trullo) incluso. Divieto scattato dopo la rottura della condotta dell’Aqp in via Gentile, che aveva provocato lo sversamento di liquami in mare.

