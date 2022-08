Sono in corso i lavori sul litorale di San Girolamo per la realizzazione del secondo corridoio di lancio su spiaggia pubblica della città di Bari a servizio degli sport acquatici. Ne dà notizia il sindaco Antonio Decaro. “Dopo la prima esperienza a Pane e Pomodoro – ha detto Decaro – abbiamo scelto di replicare su San Girolamo vista l’altissima frequenza di questo tratto di costa da parte di appassionati di sup, surf e windsurf, grazie a condizioni di correnti molto favorevoli necessarie a questi sport”.

“Da qualche settimana – continua – inoltre decine di ragazzini si stanno cimentando proprio con gli sport acquatici su queste spiagge, grazie alla collaborazione con l’associazione sportiva che ha in gestione temporanea alcuni locali della piastra centrale per fini sociali. L’obiettivo è quello di incentivare e favorire l’uso del mare a della costa per tutto l’anno attraverso lo sport di ogni tipo”.

Ma non sono mancate le proteste. “Cosa significa – denunciano i bagnanti – ci tolgono anche quel malandato pezzo di spiaggia libera adiacente lido Massimo ? Ma cosa siamo diventati, degli insignificanti cittadini che devono soltanto pagare tasse ? Vergogna. Hanno privato famiglie con bambini ed anziani dell’unico piccolo tratto di spiaggia fruibile. Si potrebbe eventualmente attrezzare qualsiasi punto del vasto 90% di waterfront inaccessibile al mare dove ci sono montagne di pietre e tappeti di escrementi canini. La misura è colma”.

Dal Comune fanno sapere che la posizione defilata sulla spiaggia in sabbia è stata scelta in maniera da “minimizzare l’interferenza con i bagnanti tenendo anche presente la presenza del rimessaggio ad ovest dopo il lido Massimo”.

