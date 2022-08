Si chiama Stefania, v ive a Foggia, è nata a Bari e cerca la sua mamma biologica. Quella di Stefania è una storia che sta commuovendo tanti. E in tanti le stanno dando il sostegno per riuscire ad esaudire il suo sogno: vuole sapere un po’ più di lei, delle sue origini e soprattutto se ha fratelli e sorelle. Tra le poche informazioni che conosce è che la mamma non avrebbe voluto abbandonarla.