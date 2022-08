L’assessore alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano, rende noto che, dalla giornata di ieri, le 4.651 famiglie beneficiarie dei buoni libro relativi alle scuole secondarie di I^ e II^ grado possono ritirare i libri di testo per l’anno scolastico 2022/23 nelle librerie e cartolibrerie convenzionate con il Comune di Bari. Quest’anno, infatti, la procedura per l’acquisto di libri scolastici a titolo gratuito è stata anticipata rispetto al passato, in modo tale da consentire agli alunni di disporre dei testi prima dell’avvio delle lezioni.

Le risorse economiche assegnate ai nuclei familiari variano a seconda del grado scolastico e della tipologia di istituto, come di seguito indicato:

• scuole secondarie di I^ grado

1^ classe: € 262

2^ classe: € 104

3^ classe: € 118

• scuole secondarie di II^ grado (licei)

1^ classe: € 273

2^ classe: € 170

3^ classe: € 279

4^ classe: € 217

5^ classe: € 229

• scuole secondarie di II^ grado (istituti tecnici)

1^ classe: € 278

2^ classe: € 193

3^ classe: € 267

4^ classe: € 226

5^ classe: € 200

• scuole secondarie di II^ grado (istituti professionali)

1^ classe: € 236

2^ classe: € 137

3^ classe: € 175

4^ classe: € 170

5^ classe: € 118.

“Grazie al duro lavoro degli uffici comunali e regionali e all’informatizzazione di tutto il sistema – spiega l’assessora alle Politiche educative e giovanili – siamo finalmente riusciti ad offrire i buoni libro alle famiglie prima dell’avvio dell’anno scolastico. Pertanto basterà recarsi presso una delle librerie o cartolibrerie convenzionate con il codice pratica personale, una sorta di voucher virtuale ottenuto al momento dell’iscrizione alla piattaforma, e procedere con l’ordine. Anche quest’anno abbiamo scelto di dare ai ragazzi la possibilità di acquistare i testi, e non di riceverli in comodato d’uso gratuito come avveniva anni fa, proprio perché riteniamo che un libro sia utile ben oltre l’anno scolastico di riferimento”.