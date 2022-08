Si è presentata con un cacciavite e una chiave inglese per sfondare una vetrata e cercare di accedere agli uffici, minacciando di aggredire un’assistente sociale del V Municipio. Attimi di paura nel periodo di Ferragosto quando una dipendente del Comune si è trovata a fronteggiare una signora che pretendeva l’erogazione di un beneficio subito. Cosa che non poteva avvenire. La donna ha cominciato ad inveire contro l’assistente sociale. Sfortunatamente la struttura era sguarnita di personale, causa il periodo di ferie. Ad aiutare la dipendente un addetto della Multiservizi che è riuscito a bloccare la donna. Sul posto anche la Polizia. L’assistente sociale non ha presentato denuncia, ma sulla questione è intervenuto l’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.

«Ci chiediamo quando è come potrà finire? – dice Milena Matera, presidente del Croas Puglia, il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali –. I dati presentati dalla comunità professionale circa le aggressioni, segnalano l’ampia diffusione del fenomeno e le connessioni legate alle condizioni di crescente precarietà delle politiche sociali. A nome di tutto il mondo del welfare esprimo solidarietà e vicinanza alla collega aggredita condannando fermamente ogni episodio di sopruso nei confronti di chi è impegnato nell’esercizio del proprio lavoro».

«Durante il periodo estivo – sottolinea la presidente – il contesto istituzionale in cui si opera a volte presenta fattori di vulnerabilità che accrescono l’alto rischio di aggressività. Gli accaduti sembrano spingere in due direzioni: è importante prendersi cura di chi subisce violenza, dare risposte efficaci alle richieste d’aiuto provenienti da fasce sempre più ampie della popolazione, ma è ancora più impellente prevenire i fatti di cronaca e guardare con maggiore attenzione e consapevolezza alle condizioni del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, per agire collettivamente verso un miglioramento delle politiche a sostegno dei diritti di cittadinanza sociale».

Matera, inoltre, ricorda come più volte l’Ordine ha richiesto il potenziamento dei Servizi Sociali attraverso nuove assunzioni e la stabilizzazione degli assistenti sociali, garantendo così continuità di presenza e di aiuto a chi ne ha bisogno. «E’ ancora allarmante – sostiene la presidente pugliese – il dato rispetto all’organico del servizio che registra ancora inadeguatezze rispetto al lavoro da svolgere e alle risorse presenti. Per questo è necessario intervenire con solerzia anche su questo».

