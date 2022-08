Ancora una spaccata ai danni di un locale del centro. Per la precisione “Stocotto” di via De Rossi. A pubblicare le foto sulla pagina del sindaco Antonio Decaro lo stesso titolare con il commento: “Ricominciamo”. Sì perché non è la prima volta che i locali del centro vengono presi di mira dai ladri. Decine di attività sono state vandalizzate e depredata e numerosi sono stati gli appelli alle istituzioni per una maggiore sicurezza.

