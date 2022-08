Si chiamava Daniela Fontana, stroncata da un cancro al seno a soli 35 anni. Un cancro che non l’ha mai “piegata”: ha sempre lottato fino alla fine ed è stata una delle protagoniste a Bari della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lilt: nel 2020 la foto che le scattò Ennio Cusano fu affissa sulla facciata del Piccinni: «Una foto di concetto profondo che esprime il vissuto di ogni donna affetta da carcinoma mammario e la grinta di una guerriera», si leggeva il 18 novembre 2020 sulla pagina di Lilt Bari.

Dopo la sua morte il fratello Tony ha deciso di fondare un’associazione “Amazzone Bari odv” in sua memoria e ha voluto anche partire con una iniziativa concreta: il “taxi rosa”. “E’ il nostro nuovo progetto – spiega Tony Fontana – pensato per dare una mano concreta a chi ne ha bisogno. Il progetto è finalizzato all’ acquisto di un mezzo attrezzato destinato ad accompagnare i pazienti oncologici alle visite ed alle cure antitumorali presso le strutture sanitarie”. E’ partita una raccolta fondi per realizzarlo: a questo link i dettagli su come donare.

