Un bimbo di quattro anni domenica scorsa a Latiano (Brindisi) ha ingoiato una moneta da 50 centesimi poco prima di partecipare alla processione del Cristo Crocifisso, rischiando di soffocare. Ne dà notizia l’Ansa.

I genitori lo hanno subito portato in ospedale e lui ha chiesto di tenere con sé, in sala operatoria, proprio l’immagine del Crocifisso cui la comunità è molto legata. L’intervento è riuscito perfettamente e il giorno dopo il bimbo ha voluto donare alla Chiesa del Crocifisso la moneta che i medici hanno estratto, come segno di ringraziamento per il pericolo scampato. (Foto repertorio freepik)

