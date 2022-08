Aveva percorso tre chilometri di spiaggia da solo. Ed è riuscito a tornare tra le braccia dei genitori solo dopo un’ora. Si è perso perché non riusciva a trovare la sua famiglia sulla spiaggia. La storia di Mauro di 7 anni è per fortuna a lieto fine, ma come ci racconta la mamma, “sono stati momenti indescrivibili. E ringrazio la solidarietà ricevuta da chi era presente su lido”.

Tutto è successo la scorsa domenica a Torre Canne. “Era pieno di gente – ci racconta la mamma di Mauro – Era l’ultimo weekend che trascorrevamo al mare. Si è trattato di pochi secondi. Il bambino era con mio cugino a pescare. Probabilmente stanco di stare nell’acqua, si è allontanato con l’intenzione di venire da noi. Ma non è riuscito a trovarci subito”. Mauro quindi ha continuato a camminare solo sulla spiaggia nella speranza di incontrare i genitori.

Il bambino portava con sé un pupazzo. “Ed è stata una grande fortuna – spiega la mamma – perché non è passato inosservato tra i bagnanti. Camminavamo chiedendo a tutti i presenti e ci dicevano di averlo visto nella stessa direzione nostra. Si sono mobilitati tutti, offrendoci aiuto. C’è stata tanta solidarietà”.

“Ho pensato al peggio – ci dice commossa la mamma – . Mauro sa nuotare, ma ha solo 7 anni, quindi poteva succedere qualsiasi cosa. Non so come ho potuto resistere per un’ora intera senza vederlo arrivare. Ma quando l’ho visto da lontano camminare ho pianto tantissimo. Mi son preoccupata di asciugarmi le lacrime per non farmi vedere preoccupata da lui. Ci siamo solo abbracciati. Lui mi ha detto: “Mamma eccoti ti stavo cercando. Non ti trovavo”. (foto repertorio)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.