Un turista in vacanza in Salento è morto questa mattina stroncato da un malore mentre stava facendo il bagno in un tratto di spiaggia libera a Torre Mozza, sul litorale di Ugento. La vittima aveva 74 anni ed era di Senigallia, in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie che insieme ad un’ amica era rimasta a terra. Una dottoressa presente sulla spiaggia ha subito prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118, ma quando i sanitari sono giunti sul posto l’uomo era già morto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.