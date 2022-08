“Cinque medaglie d’oro, 3 nell’atletica 2 nel ciclismo, realizzando le migliori prestazioni in ogni gara”. La Regione Puglia festeggia Carlo Calcagni , il colonnello pugliese del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, che ritorna in Puglia dopo 5 gare conquistate a Oxford per gli “Europei trapiantati e dializzati” dove campioni di oltre 25 paesi hanno preso parte alle competizioni previste dalla kermesse.

Carlo Calcagni torna in Puglia con: una medaglia per atletica, corsa 5000 metri, una per ciclismo, cronometro individuale, una sempre per ciclismo con gara in linea, un’altra di atletica per la corsa di 1500 metri con record ed un’altra per la marcia di 5mila metri.