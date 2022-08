Si chiama “Il Mattino ha Lory in bocca”, mostra collettiva, fino al 4 settembre 2022, molto particolare: le opere sono affisse sui balconi di un appartamento al primo piano del quartiere Madonnella, all’angolo tra via Dalmazia e via Spalato, a Bari. Si tratta della proprietà dei collezionisti Loredana Savino e Matteo De Napoli, organizzatori del progetto espositivo, nato da un’idea del curatore Francesco Paolo Del Re.

Natascia Abbattista, Mariantonietta Bagliato, Pierluca Cetera, Guido Corazziari, Marika D’Ernest, Luca De Napoli, Sabino de Nichilo, Antonio Milano, Ezia Mitolo, Stefania Pellegrini, Fabrizio Provinciali, Giuseppe Verga, Claudio Zorzi, sono i 13 artisti coinvolti. Scrive il curatore Francesco Paolo Del Re: «Oggi Bari è una città con pochissimi spazi e pochissima attenzione per l’arte contemporanea», spiega Del Re. «A questa mancanza noi abbiamo deciso di rispondere a modo nostro, pensando a un’arte che – se non ha muri, non ha porte e non ha luoghi in cui ritrovarsi – ha però balconi. Su questi balconi abbiamo deciso di abitare con una festa artistica temporanea e irriverente».

“Bellissima l’idea di Francesco Paolo Del Re di trasformare i balconi di un appartamento appartenente a due collezionisti d’arte, tra via Dalmazia e via Spalato, in spazio espositivo per ospitare la prima mostra d’arte dai balconi – dice l’assessore Pietro Petruzzelli – Da oggi e fino al 4 settembre, chiunque può, passeggiando nel quartiere Madonnella,alzare lo sguardo e ammirare le opere, tra fotografie, installazioni, dipinti e sculture, di ben 13 artisti esposte sui balconi dell’appartamento. Bellissima l’idea di attribuire agli spazi urbani nuove ed insolite funzioni e di diffondere l’arte contemporanea tra la gente, sotto gli occhi di tutti. Su appuntamento è anche possibile visitare la collezione d’arte presente nell’appartamento messo a disposizione per questa bella e nuova azione di arte urbana. Sarebbe bello replicarlo in tanti altri quartieri”. (foto facebook petruzzelli)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.