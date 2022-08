È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso rivolto alle famiglie per l’individuazione degli utenti del centro ludico per la prima infanzia “Melo da Bari”, il servizio dell’assessorato al Welfare alternativo al nido rivolto ai bambini residenti a Bari, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, anche con disabilità, e a chi ne ha in carico la crescita e la formazione.

La frequenza del centro, che avrà inizio i primi di ottobre per concludersi a fine giugno del , permetterà ai bambini di incontrare coetanei e sperimentare momenti di socializzazione, gioco e apprendimento, e ai loro familiari di conciliare i tempi di vita-lavoro nonché di avere un riferimento qualificato al quale rivolgersi per il sostegno genitoriale e le esigenze educative.

Il Centro ludico per la prima infanzia ha sede nel plesso scolastico “Melo da Bari”, nel Municipio I, e accoglierà massimo 25 bambini, di cui 2 con disabilità. Il servizio sarà strutturato in due turni (ore 9 – 13/ore 15 – 19) con la previsione di cinque aperture settimanali.

Potranno frequentare la struttura comunale, in via prioritaria, i minori che hanno frequentato la quinta annualità, i minori segnalati dai servizi socio-educativi comunali e i minori in lista d’attesa in graduatoria sulla base della domanda opportunamente presentata.

Le domande, corredate dalla copia del documento di identità del richiedente e redatte in conformità ai modelli allegati al bando, devono essere compilate e sottoscritte da uno dei genitori del bambino/a o da chi ha in carico la sua crescita e formazione, e devono pervenire all’indirizzo Comune di Bari – ripartizione Servizi alla persona – Pos Attuazione Politiche sociali Minori e Famiglie – Largo Chiurlia, 27 – 70122 Bari, con consegna a mano o via Pec all’indirizzo minoriefamiglie.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12 del 20 settembre.

