Auto parcheggiate sulla pista ciclabile. Non una, ma tante. Quasi come se fosse consentito. Ci troviamo sul lungomare Nazario Sauro e la scena non passa inosservata ad un cittadino che filma il tutto.

“Non ci posso credere che non si possa eliminare questo fenomeno e che i maleducati e gli incivili debbano averla vinta – spiega in un post il barese- . Si tratta di una sosta vietata e di intralcio alla circolazione. Questa situazione si ripete costantemente ogni giorno.”

Il cittadino continua: “E’ stato fatto anche un esposto per sensibilizzare l’amministrazione e il comando della polizia locale. Ma niente, tutto rimane inesorabilmente come sempre. Con la città in preda agli incivili e ad una amministrazione impotente”.

