La Polizia di Stato ha eseguito numerosi controlli, soprattutto nelle ore serali, nei confronti di molteplici esercizi commerciali. Nel quartiere Umbertino i poliziotti, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno sanzionato il titolare di un locale che presentava varie irregolarità amministrative legate all’esercizio dell’attività; rilevata anche una difformità all’impianto elettroacustico. Sempre con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale di Bari, il titolare di un esercizio commerciale è stato sanzionato per l’installazione di una pedana cementata, resa fissa anziché mobile, realizzata con materiale non ignifugo, e per irregolarità inerenti l’occupazione del suolo pubblico.

