Mancano pochi giorni al rientro a scuola. E già qualche giorno fa il ministero dell’istruzione ha inviato a tutti gli istituti un documento contenente le indicazioni da seguire per far fronte ai contagi da Covid-19.

Gli studenti potranno iniziare le lezioni senza dover portare la mascherina, ma potranno anche riavere il compagno di banco visto che non ci sarà più obbligo di distanziamento. Con la fine dell’emergenza Covid, la regola principale per il nuovo anno è che si va tutti in classe, in presenza, e soltanto chi ha febbre (oltre i 37,5) o ha effettuato il test Covid ed è risultato positivo deve rimanere a casa.

La notizia è stata accolta positivamente dalle famiglie baresi. “Finalmente! – dice infatti Terry Marinuzzi presidente di Scuole diffuse in Puglia – sembrava che solo a scuola ormai circolasse il virus. Continuare ancora a parlare di mascherine per i bambini sani, non parlo di quelli che più fragili, è assurdo. La mascherina utilizzata in maniera continua ha delle ripercussioni sulla formazione psicofisica dei ragazzi. Da insegnante posso dire che era abbastanza chiaro che i ragazzi che avevano delle difficoltà con l’accettazione di alcune parti del loro corpo, il naso o con acne importante, utilizzavano la mascherina come uno schermo”.

Marinuzzi continua: “Queste ultime linee guida mi sembrano ragionevoli. Lasciano una discrezione al singolo cittadino. Se il singolo docente o genitore ha paura del virus o di essere contagiato nessuno gli impedisce di indossare la mascherina. Diventa una scelta personale. In questo scenario pandemico è giusto che la scuola riapra così”.

Ciò che preoccupa i genitori è il ricorso alla didattica a distanza. E soprattutto la proposta di Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp) di tornare alla dad per far fronte alla crisi energetica, ma solo per un giorno a settimana. Il sabato, per l’esattezza, senza accorciare gli orari della settimana.

“Ci sembra una proposta oltre che sciocca oltremodo pericolosa – commenta il presidente dell’associazione dei genitori – Sciocca perché in moltissime scuole pugliese ormai il sabato non si frequenta. Le politiche di contenimento dovrebbero essere indirizzate agli orari o il calendario scolastico. Per esempio frequentare la scuola di più in estate, quindi dei giorni in cui non ci sarebbe consumo energetico per via dell’utilizzo dei termosifoni”.

“Il calendario scolastico in Italia è assurdo – precisa ancora – Non andare a scuola per tre mesi e mezzo per noi è eccessivo. In Spagna e nel sud della Francia dove le temperature sono simili alle nostre, le vacanze sono solo a luglio e ad agosto. Gli alunni hanno così delle vacanze più lunghe durante l’inverno, periodo in cui le temperature sono più basse e richiedono l’accensione di termosifoni. La dad non è la soluzione a tutto”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.