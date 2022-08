“Quel corridoio di lancio per gli sport acquatici non porterà a nessun cambiamento. Serve solo a garantire da una parte maggiore sicurezza per i bagnanti e dall’altra ad evitare che gli sportivi che entrano in mare con sup o surf vengano sanzionati”. L’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli, risponde alle polemiche sulla sistemazione di un corridoio di lancio per gli sport acquatici sulla spiaggetta a nord di San Girolamo.

“La posizione è stata scelta perché in corrispondenza di quel corridoio c’è l’interruzione dei frangiflutti sia sommersi sia quelli sopra il livello dell’acqua – spiega ancora Pietro Petruzzelli – andrò nei prossimi giorni a San Girolamo per spiegare ai bagnanti che non cambia proprio nulla, è solo un corridoio riservato ai natanti, ma se non passa nessuno si può stare. Come accade già anche a Pane e pomodoro. Se si vede un surf ci si sposta. Rappresenta invece una grande opportunità per chi utilizza la spiaggia, tanti bambini potranno provare gli sport nautici”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.