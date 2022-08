È tornato in libertà, dopo aver scontato tutta la pena di 19 anni, il 39enne Lello Capriati. Accusato di aver ucciso per sbaglio Michele Fazio, che aveva 16 anni, il 12 luglio 2001 nel centro storico. Per quell’omicidio Raffaele, detto Lello, è stato condannato a 19 anni.

A quattro anni dal delitto furono arrestati Raffaele Capriati, Francesco Annoscia e Michele Portoghese, all’epoca minorenne, mentre Leonardo Ungredda fu ucciso prima dell’arresto.

I tre killer sono stati condannati e tutti hanno finito di scontare la pena. Capriati, che all’epoca aveva 19 anni, ha riportato la condanna più pesante. Il suo ritorno in città è stato festeggiato con fuochi d’artificio in piazza San Pietro e con diversi Tik tok. In foto l’annuale cerimonia in ricordo di Michele Fazio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.