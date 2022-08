“Questi tombini su via Capruzzi in corrispondenza del semaforo, nella corsia che porta al sottovia Quintino Sella non possono essere tenuti in queste condizioni. Rappresentano un pericolo palese per i ciclisti. Vanno risistemati urgentemente”. La denuncia è di Lello Sforza, ciclista.

“Chissà se il tema dello stato di pericolosità diffuso del manto stradale e dei tombini viene mai discusso nelle riunioni con la futura consulta per la mobilità sostenibile (se e quando mai sarà effettivamente formalizzato l’atto di istituzione di tale organismo di consultazione peraltro neppure vincolante per l’amministrazione comunale) – continua – Ci sono precise responsabilità. In una città dove una sentenza ha dato torto ad un pedone che, caduto in una buca stradale, aveva citato per danni l’amministrazione comunale, ma è stato ritenuto distratto, non vorrei mai assistere ad una caduta dalla bici su quel tombino di via Capruzzi e sentire dire il giudice che la colpa è stata del ciclista disattento”.