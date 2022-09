Dopo circa un mese rientra l’allarme alga tossica a San Giorgio. È quanto emerso dai i dati diffusi dall’Arpa che si riferiscono al monitoraggio dell’ultima settimana di agosto.

Entrando più nel dettaglio, attualmente, il bollino rosso riguarda nello specifico la zona di Giovinazzo nei pressi dell’hotel Riva del Sole. A rischio, con bollino giallo, ci sono invece Molfetta (1° Cala), e Santo Spirito, in particolare nella zona dell’ex Lido Lucciola, a 200 metri a sud del lido. Rientrato l’allarme in zona Lido Trullo, dove la concentrazione risulta modesta, ma non molto abbondante, come è stato per circa un mese.

Diverse le problematiche relative all’alga tossica che con i suoi sintomi sta provocando non pochi disagi a bambini e adulti. I sintomi sono infatti molto fastidiosi e sfociano spesso in febbre alta (che scende nel giro di 24 ore), ma anche raffreddore, tosse e nausea.

