Sono 192 le violazioni contestate direttamente ai trasgressori dalla polizia locale di Bari per il superamento del limite massimo della velocità, nelle due settimane di controlli specifici predisposti dal 15 al 31 agosto nel centro abitato.

Il 70% riguarda il superamento di non oltre i 10 km/h, il restante nella fascia tra 10 e 40 km/h , e 4 contestazioni per il superamento di oltre 40 km/h.

Le strade oggetto del controllo e del monitoraggio sono state individuate in tutti i Municipi comunali ed è prevista una rotazione periodica su tutte le arterie cittadine.

Contestualmente alle violazioni contestate sono state accertate (in particolare) anche 12 violazioni per superamento della linea longitudinale continua, 7 contestazioni per omessa revisione periodica del veicolo e un veicolo sorpreso a circolare privo della copertura assicurativa.

