I tifosi del Bari in aiuto del Comune per distribuire le pattumelle al San Paolo per l’avvio del porta a porta il 3 ottobre. “ Stiamo procedendo – spiega l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli – con gli operatori di Amiu con la distribuzione delle pattumelle e abbiamo avuto dei collaboratori speciali: i ragazzi dei Bulldog. Proprio loro, i tifosi della curva nord che hanno sede al San Paolo e che oggi, lo hanno dimostrato, vogliono impegnarsi per il loro quartiere contribuendo a migliorarlo. Hanno distribuito kit portandoli in alcuni casi direttamente sul pianerottolo in modo da aiutare le signore che qui vivono. Grazie! È bello quando tutti ci impegniamo per la comunità! Ed è proprio vero che il nostro tifo è da serie a, anche fuori dal campo”.