Nella mattina del 30 agosto scorso, all’interno di una rsa nel rione San Paolo a Bari un anziano 93enne sarebbe stato colpito da un 84enne, ospite della stessa struttura, con il manico di una carrozzina per disabili. A seguito dell’aggressione, l’anziano è stato ricoverato in gravi condizioni cliniche e in pericolo di vita al Policlinico di Bari. Sono in corso accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, coordinati dalla Procura di Bari, sui motivi del gesto e sulla dinamica dei fatti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.